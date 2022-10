CoD Modern Warfare 2: raggiunti i 100mila utenti in contemporanea su Steam

Call of Duty Modern Warfare 2 continua a riscontrare un successo planetario sin dalle sue prime fasi di accesso anticipato, le quali stanno anticipando il giorno di lancio previsto per il 28 ottobre 2022. Nelle ultime ore, a causa della grande mole di utenti attivi su Steam, vi erano stati diversiproblemi per l'accesso anticipato della campagna.

Nelle ultime ore, però, sono giunte ulteriori informazioni sulle cause dei recenti disservizi di Call of Duty Modern Warfare 2 e, come si poteva immagine, questi sono stati procurati dalla grande mole di utenti che hanno provato ad effettuare in contemporanea l'accesso all'accesso anticipato della campagna single player del gioco. Infatti, Call of Duty: Modern Warfare 2 ha raggiunto 100mila utenti simultanei su Steam. La notizia giunge direttamente dal profilo Twitter di Benji-Sales, il quale riporta che il titolo ha raggiunto un picco di 94-655 giocatori in 24 ore e lo stesso valore come picco tra i più alti di tutti i tempi. Non può che essere una grande notizia per il prodotto creato da Infinity Ward e pubblicato da Activision su tutte le piattaforme old e next-gen.

D'altronde, come tutti i videogiocatori sanno, il brand di Call of Duty ha da sempre riscontrato un grande successo tra gli utenti e, non a caso, l'IP in questione ha suscitato tutta una serie di controversie tra Sony e Microsoft nelle fasi preliminari che antecedono il completamento dell'acquisizione di Activision-Blizzard, non più certa come si pensò sin dal suo annuncio ufficiale. Tornando a Call of Duty Modern Warfare 2, ventura iterazione di un brand storico e senza tempo, dobbiamo anche dire che il record registrato dal gioco l'ha visto raggiungere il podio del numero di utenti collegati in contemporanea per la saga.

Call of Duty Modern Warfare 2 è dietro solamente a Black Ops e Modern Warfare 2, l'omonimo titolo del 2009. C'è da ricordare, però, che l'unico modo per poter accedere all'accesso anticipato della modalità campagna è l'acquisto del gioco tramite preorder, il che sottolinea ancora una volta il successo riscontrato dall'ormai imminente della saga. CoD sta per tornare su tutte le console, rappresentando una delle produzioni più importanti che precedono la chiusura di questo anno solare. Prima di lasciarvi, però, vi rimandiamo alla nostra prova di Call of Duty Modern Warfare 2.