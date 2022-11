COD Modern Warfare 2 da record: quasi superate le vendite totali di Vanguard

Con il raggiungimento del milione di dollari d'incassi da parte di Call of Duty Modern Warfare 2 in soli 10 giorni, non è più un segreto che l'ultimo capitolo della serie Activision sia un successo notevole. Ad evidenziare ulteriormente gli ottimi risultati del titolo ci pensa il confronto con il numero di copie vendute da Vanguard.

Sulle pagine di GamesIndustry.biz sono infatti apparse le classifiche dei prodotti videoludici più venduti in Europa nel corso delle ultime settimane e da queste emerge che, tenendo in considerazione il solo territorio europeo, Call of Duty Modern Warfare 2 è in procinto di superare le vendite complessive di COD Vanguard a due settimane dall'arrivo sugli scaffali. Si tratta di un risultato incredibile possibile sia grazie alla popolarità del titolo con protagonista la Task Force 141 che alle vendite deludenti dell'episodio ambientato durante la seconda guerra mondiale.

Ecco di seguito la classifica completa dei giochi più venduti in Europa ad ottobre 2022:

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Gotham Knights (Warner Bros) Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Splatoon 3 (Nintendo, non include i risultati della versione digitale) NBA 2K23 (2K Games) Victoria 3 (Paradox) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, non include i risultati della versione digitale) Fallout 4 (Bethesda) A Plague Tale Requiem (Focus Home Entertainment) F1 22 (EA/Codemasters) Bayonetta 3 (Nintendo) Metro Exodus (Deep Silver) Nintendo Switch Sports (Nintendo, non include i risultati della versione digitale) NHL 23 (EA) Persona 5 Royal (Sega) Horizon Forbidden West (Sony) Gran Turismo 7 (Sony)

