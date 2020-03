COD Modern Warfare 2 Remastered nel 2020? l'annuncio di Warzone riporta in auge il rumor

Nell'industria videoludica capita spesso di venire a conoscenza di determinati progetti ancor prima del loro effettivo annuncio. È successo anche con Call of Duty: Warzone, battle royale gratis fresco di presentazione.

Adesso che il suddetto gioco è stato annunciato, possiamo affermare che l'insider Okami c'aveva visto giusto. Le informazioni su modello di distribuzione e data di lancio che l'utente ha snocciolato lo scorso giovedì, infatti, si sono rivelate corrette. L'insider concludeva il suo messaggio scrivendo: "Quando tutto ciò si rivelerà vero, capirete che ho ragione sull'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare Remastered 2 nel 2020".

Dal momento che Okami aveva correttamente anticipato anche diversi dettagli sulla modalità Gunfight 2vs2 di Modern Warfare, allora è facile capire i motivi per i quali la sua affermazione ha catturato (nuovamente) la nostra attenzione. Nonostante non sia ancora stato annunciato nulla di ufficiale, è possibile che Activision stia davvero pianificando il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, magari per PS5 e Xbox One X. Dopotutto, l'operazione di rimasterizzazione del primo capitolo si è rivelato un successo, e nulla vieterebbe alla compagnia di replicare con il suo seguito.

Ci teniamo a ribadire che non c'è nulla di ufficiale, pertanto per la certezza (o la smentita) dobbiamo necessariamente attendere una comunicazione da parte di Activision. Intanto, segnaliamo che Call of Duty Warzone, battle royale completamente gratis, verrà lanciato domani su PS4, Xbox One e PC.