COD Modern Warfare 2 Remastered: un artwork avvistato nell'update di COD Modern Warfare!

È ormai da diverso tempo che si parla di un possibile ritorno dello shooter Activision in versione rimasterizzata, ma nel corso delle ultime settimane rumor e voci di corridoio hanno iniziato a rincorrersi in maniera più rapida.

Solo pochi giorni fa, ad esempio, è stato avvistato un riferimento a COD Modern Warfare 2 Remastered nel database dell'ente di classificazione della Corea del Sud. Una segnalazione che, prevedibilmente, aveva attirato molta attenzione da parte degli appassionati. Ora, un ulteriore strano indizio giunge da Call of Duty: Modern Warfare, attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Nel corso della giornata odierna, venerdì 27 marzo, Infiniity Ward ha pubblicato un nuovo aggiornamento di COD: Modern Warfare, con il quale sono state introdotto diverse novità, tra cui un nuovo Operatore, all'interno del gioco. Non appena è stato reso disponibile dal team di sviluppo, l'update è stato immediatamente preso d'assalto dall'ormai attivissima community di dataminer. Ebbene, gli indagatori del codice vi hanno rintracciato un elemento piuttosto bizzarro: un artwork dedicato ad un mai annunciato Call of Duty: Modern Warfare Campaign Remastered, che potete visionare direttamente in calce a questa news.



Il ritrovamento ha ovviamente gettato ulteriore benzina sul falò delle speculazioni: che Activision abbia davvero intenzione di dare vita al progetto? Per saperlo, non possiamo fare altro che attendere pazientemente un eventuale annuncio ufficiale!