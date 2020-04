COD Modern Warfare 2 Remastered: la campagna si lancia su PC e Xbox One

Mentre in rete si continua a dibattere sul perchè dell'uscita di COD Modern Warfare 2 Remastered prima su PS4, Activision conferma l'avvenuto lancio della versione rimasterizzata della campagna principale del kolossal sparatutto di Infinity Ward anche su PC e Xbox One.

In questa sua nuova versione, l'originaria avventura singleplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 offre degli effetti visivi in alta definizione che promettono di renderne ancora più immersiva la già ricca esperienza narrativa.

Tra le migliorie previste, citiamo ad esempio il supporto all'HDR su console, una risoluzione fino a 4K e un framerate illimitato su PC, con quest'ultima versione che permette di affrontare le missioni della campagna su di una configurazione multi-monitor.

Gli acquirenti della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered ricevono anche il Bundle Ghost Underwater Demo Team Classico, un pacchetto di contenuti per COD Modern Warfare che comprende la skin UDT dell'operatore Ghost ispirata al livello della campagna "L'unico Giorno Facile... era Ieri". Oltre al bundle dedicato a Ghost, i giocatori ottengono anche due progetti di armi, un portafortuna per il proprio elemento di equipaggiamento preferito, una mossa finale, una scheda telefonica animata, una battuta, un emblema e due Battle Pass per salire di livello, tutti fruibili sia su Modern Warfare che nel nuovo Call of Duty Warzone.

Qualora ve la foste persa, vi riproponiamo la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered curata da Alessandro Bruni, con tanti spunti di riflessione sul lavoro svolto da Activision per attualizzare l'offerta ludica e contenutistica della campagna principale dell'ormai storico FPS della passata generazione.