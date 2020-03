COD Modern Warfare 2 Remastered: la nuova patch di Warzone conferma l'esistenza del gioco!

Continuano ad arrivare nuove informazioni sul sempre più chiacchierato Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, protagonista di una delle ultime scoperte dei dataminer tra i file dell'aggiornamento appena pubblicato per Call of Duty Warzone.

Alcuni utenti hanno infatti analizzato tutti i contenuti della patch in questione scovando al loro interno alcuni riferimenti all'edizione rimasterizzata del celebre sparatutto in prima persona, ancora oggi tra i capitoli più amati dai fan della serie. Stando a quanto scoperto dai leaker, il gioco non dovrebbe includere alcuna modalità multigiocatore e metterà a disposizione di coloro che lo acquisteranno la sola campagna single player. Pare inoltre che acquistando il gioco si potrà ottenere il pacchetto chiamato Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle, al cui interno potremo trovare la skin di Ghost in versione classica, i progetti per il fucile d'assalto M4A1 e per la pistola M1911 oltre ad una serie di emblemi, ciondoli e wildcard.

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale ma non è da escludere che la recente inclusione degli asset di gioco in Modern Warfare possa essere un indizio dell'arrivo del gioco con il lancio della Stagione 3, previsto per le prossime settimane.