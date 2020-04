COD Modern Warfare 2 Remastered su PC e Xbox One: data, orario, preload e dimensioni

Come noto, COD Modern Warfare 2 Remastered è approdata prima su PS4, con un'esclusività temporale protrattasi per circa un mese. Quest'ultima andrà a scadere nel corso della giornata odierna: ecco tutti i dettagli.

Durante giovedì 30 aprile, Call of Duty: Modern Warfare 2 approda infatti anche su Xbox One e PC, con alcune tempistiche e modalità precise. Nel dettaglio, il gioco Activision diverrà disponibile solamente a partire dal tardo pomeriggio: l'appuntamento è fissato per le ore 19:00 su entrambe le piattaforme. Gli utenti console possono procedere all'acquisto tramite lo store digitale di Xbox One. Diversamente, i giocatori PC dovranno affidarsi al launcher Battle.net: la pubblicazione di COD Modern Warfare 2 Remastered non è infatti attualmente attesa né su Steam né su Epic Games Store o altre piattaforme di distribuzione di titoli PC.



Per coloro che hanno preordinato il gioco, risulta consigliabile la scelta di procedere con il preload dello shooter, opzione già disponibile. Le dimensioni attese del download si attestano infatti sui 45 GB per la versione Xbox One e sugli 80 GB per la versione PC: a seconda della connessione a propria disposizione, accedere al contenuto potrebbe dunque richiedere una discreta attesa.



In chiusura, vi ricordiamo che COD Modern Warfare 2 Remastered non include il multiplayer, ma solamente la Campagna single player del gioco originale.