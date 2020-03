COD Modern Warfare 2 Remastered: info su grafica e supporto all'HDR dal PS Store tedesco

A pochissimi minuti dalla comparsa in rete del trailer rubato di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, il quale ci presenta il ritorno di Simon "Riley" Ghost e la presenza di numerosi bonus per Warzone e Modern Warfare, ecco che arrivano i primi dettagli sul comparto tecnico di questa riedizione del gioco.

Nel corso dell'ultima ora è infatti apparsa per qualche minuto sulla versione tedesca del PlayStation Store la pagina ufficiale del gioco, dalla quale sono state estrapolate numerose informazioni sul titolo oltre ad una serie di immagini e al già visto trailer della campagna. Stando a quanto scritto sulla pagina di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered sul PS Store tedesco, la versione rimasterizzata in alta definizione dello sparatutto godrà del supporto alla tecnologia HDR (a patto di possedere un pannello che la supporti), texture in alta definizione, animazioni migliorate e motore fisico rinnovato.

Per scoprire quali altre novità saranno incluse nel gioco bisognerà attendere l'annuncio ufficiale, probabilmente in arrivo nelle prossime ore. Vi ricordiamo infatti che il titolo dovrebbe arrivare domani, 31 marzo 2020, su PC, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 24,99 euro ed includerà esclusivamente la campagna single player del gioco.