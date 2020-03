COD Modern Warfare 2 Remastered: svelata l'intera lista di Trofei e Obiettivi

Stando a quanto dichiarato dai numerosi leak pubblicati oggi, mancano solo poche ore al lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered e, a confermare ulteriormente l'arrivo del gioco c'è l'elenco completo di Trofei ed Obiettivi.

I database dei Trofei PlayStation si sono infatti aggiornati con tutte le informazioni relative alla riedizione dello sparatutto in prima persona Activision, il cui elenco comprende anche il Trofeo di Platino nonostante il pacchetto contenga esclusivamente la modalità single player del gioco. Per ottenere il Trofeo di Platino (o i 1.000 Punti se giocate su Xbox One) dovrete completare la campagna a difficoltà Veterano, raccogliere tutti i collezionabili sparsi in giro per i livelli e completare una serie di obiettivi in alcuni livelli specifici.

In attesa che il gioco faccia il suo debutto domani, 31 marzo 2020, su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net), vi ricordiamo che nel corso del pomeriggio è stato pubblicato il trailer rubato della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, che ha confermato il ritorno di Simon "Riley" Ghost oltre alla presenza di un pacchetto esclusivo di contenuti estetici da sfoggiare in COD Modern Warfare e Warzone.