COD Modern Warfare 2 Remastered vs originale: video confronto tra i due Call of Duty

Anticipata da un significativo susseguirsi di rumor, voci di corridoio e anticipazioni, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è ora disponibile su PS4.

Il titolo era stato originariamente sviluppato dal team di Infinity Ward, ma questa sua nuova incarnazione ha preso forma presso gli studi di Beenox. La software house si è dedicata al miglioramento di diversi aspetti della produzione, con l'introduzione di effetti visivi e animazioni migliorati, oltre che di un comparto audio completamente rimasterizzato. Ma qual è l'impatto grafico complessivo di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered rispetto al suo omologo originale? Per farsi un'idea più chiara può risultare interessante dare uno sguardo al video confronto che potete trovare disponibile direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare del risultato finale?



Ricordiamo che, come facilmente deducibile dal titolo della produzione, COD: Modern Warfare 2 Campaign Remastered include esclusivamente la campagna principale del titolo originale, mentre non è ne è stato incluso nel progetto il comparto multiplayer. Attualmente già disponibile su PlayStation 4, la Remastered di Call of Duty: Modern Warfare 2 arriverà anche su PC e Xbox One entro qualche settimana: la pubblicazione del titolo sulle due piattaforme è infatti attesa per il prossimo 30 aprile.