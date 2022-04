COD Modern Warfare 2, il reveal si avvicina? Infinity Ward mostra Ghost

Un leaker molto noto all'interno della community di Call of Duty ha recentemente affermato che la presentazione di Modern Warfare 2 è prevista per il mese di maggio. Infinity Ward, studio responsabile del nuovo gioco, non ha ancora fissato una data ufficiale, tuttavia in queste ore ha fornito un indizio a sostegno della previsione dell'insider.

I ragazzi di Infinity Ward non sono frequentatori abituali dei social e i loro profili ufficiali sono silenti da più di due mesi. Ai giocatori non è però sfuggita la modifica dell'immagine profilo e del banner su Twitter (e Facebook), avvenuta nella giornata di ieri. Quelle che appaiono come due foto completamente nere, in realtà celano più di quanto vogliono dare a vedere. Smanettando con i valori di luminosità, e di altre impostazioni visive, i fan hanno scoperto che una delle due immagini mostra un edificio di stampo moderno e la figura di un uomo che sembra appartenere nientepopodimeno che a Ghost, uno dei personaggi più noti del franchise di Modern Warfare.

Per la community il messaggio è molto chiaro: Ghost si sta avvicinando nell'ombra, proprio come si addice ad un fantasma, lasciando presagire che il reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2 sia dietro l'angolo. La macchina del marketing si sta chiaramente muovendo, dunque a questo punto la finestra temporale pronosticata dai leaker, maggio 2022, appare più che plausibile per l'annuncio. In attesa di nuove informazioni, ricordiamo che Infinity Ward sta lavorando anche al nuovo Warzone con lo stesso, nuovo motore grafico di Modern Warfare 2.