COD Modern Warfare 2: guerra su larga scala con la nuova modalità Invasione

All'interno del pacchetto contenutistico di Call of Duty Modern Warfare 2 troviamo anche la modalità Invasione, introdotta per la prima volta in assoluto nella longeva serie sparatutto di Activision. Scopriamo come funziona la nuova proposta di Infinity Ward.

Allontanandosi dalle principali modalità che offrono modalità di scontro semplici e dirette, Invasione consente di accedere ad un'esperienza bellica su larga scala che per certi tratti ripercorre la formula sandbox della serie di Battlefield. In Invasione i giocatori si muovono in alcuni distretti della nuova mappa di Call of Duty Warzone 2, popolati sia da giocatori reali che da Intelligenze Artificiali. La presenza dei bot è promossa, in quanto consente a tutti di inanellare serie di uccisioni e riempiono in modo efficace gli ampi spazi offerti dalla mappa.

In Invasione sceglierete voi come giocare: potrete appostarvi alla finestra di un edificio ed attendere la vittima da una finestra, oppure lanciarvi nei vicoli e affrontare gli avversari a colpi di mitargliette, fucili a pompa e granate.

Invasione è una modalità pensata per tutti i tipi di giocatore, dunque saranno presenti alcuni sbilanciamenti che possono agevolare gli utenti che decidono di giocare in modo passivo. Inoltre l'inclusione di serie di uccisioni e veicoli renderà ancor più caotica l'esperiena complessiva. Non è questa quindi la modalità in cui dare prova delle vostre abilità o incrementare il vostro rapporto di uccisioni/morti. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2 dedicata alla modalità Invasione.