COD Modern Warfare 2: sequenze spettacolari nel video leak della Campagna

Con l'esordio dello sparatutto fissato al 28 ottobre, iniziano già a circolare in rete alcune delle spettacolari sequenze incluse all'interno della Campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 2.

I filmati trapelati in rete non offrono una qualità ideale delle scene di gioco, tuttavia è possibile farsi un'idea del taglio fortemente cinematografico con cui è stata caratterizzata la Campagna di COD Modern Warfare 2. Così come da tradizione della serie ci saranno scene piuttosto teatrali, come gli inseguimenti in auto, ma anche sequenze più tattiche e riflessive, alcune delle quali da giocare persino sott'acqua. La clip di gioco, che potete visionare a questo indirizzo, ci conferma anche il ritorno di alcune tra le più iconiche bocche da fuoco del franchise, tra cui troviamo il fucile d'assalto AK-47 e la mitraglietta MP7.

Si tratta di una fugace occhiata all'esperienza single player confezionata da Infinity Ward per il sequel di Modern Warfare 2019, a cui gli utenti potranno accedere a partire dal 20 ottobre grazie alla fase Early Access dedicata alla Campagna. Il comparto multiplayer sarà testabile a settembre grazie alla fase Beta in arrivo su PC e console.

Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile per tutti su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal 28 ottobre.