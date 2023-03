CoD Modern Warfare 2: Shredder è realtà e aspetta solo voi

Mentre in casa Activision si continua a parlare del futuro di Call of Duty che potrebbe arrivare su tutte le piattaforme per Phil Spencer, il team di sviluppo di Call of Duty Modern Warfare 2 ha confermato la presenza di un attesissimo operatore che sarà disponibile con l'avvento della Season 2.

Giocabile dal 15 marzo 2023, la Stagione 2 Reloaded introdurrà una serie di contenuti inediti, i quali andranno ad arricchire l'esperienza di tutti gli utenti che popolano i server online della recente produzione targata Activision. Tra le novità in arrivo, però, una su tutte ha catturato l'attenzione dei giocatori e soprattutto dei fan delle Tartarughe Ninja.

Con la prossima stagione di Call of Duty, il tanto temuto Shredder, a capo del Clan del Piede, diverrà un operatore acquistabile presso lo shop digitale interno al gioco come parte di un pacchetto di operatori. Però, come detto in precedenza, la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 avrà molto altro da offrire.

L'aggiornamento imminente introdurrà l'episodio 02 del Raid delle Operazioni Speciali, la mappa Himmelmatt Expo giocabile online in un match sei contro sei, nuove sfide mimetiche e tanto altro. Il nuovo Raid cooperativo che verrà reso disponibile dal 15 marzo garantirà a tutti i giocatori la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità.

L'episodio 02 del Raid Atomgrad permetterà di fare squadra con i propri amici e vestire i panni del capitano Price, Farah e Gaz, facendo calare i giocatori all'interno di una missione tutta da scoprire. Però, tra le novità in arrivo è quella dell'Himmelmatt Expo ad attirare la curiosità: la nuova mappa sarà ambientata sulle pendici di una montagna europea e, come dichiarato precedentemente, sarà giocabile in team da sei giocatori.

La season 2 Reloaded offrirà altre tre modalità di gioco provenienti dalla storia dell'intero brand:

Drop Zone;

Tutto o niente;

Un colpo in canna.

Manca davvero poco all'approdo della Season 02 nei lidi di Call of Duty, pronta a rivelare le grandi sorprese in serbo per i giocatori e pronta a far sfoggiare la bellissima skin di Shredder proveniente dal mondo di Teenage Mutant Ninja Turtles. Anche in seguito allo spostamento dell'interesse della community verso le recenti dichiarazioni di Microsoft su Call of Duty e sui porting Nintendo Switch, i giocatori non vedono l'ora di poter provare tutti i contenuti di questa nuova Stagione.