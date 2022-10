CoD Modern Warfare 2: il sistema di ping è stato rimosso dopo la scoperta di un glitch

Call of Duty Modern Warfare 2 è arrivato sul mercato dopo una lunga attesa per gran parte dei videogiocatori. Call of Duty è la serie di maggior successo su PlayStation e più in generale sta cavalcando una lunga scia di record con l'approdo di questa ultimissima iterazione. Tuttavia, continuano ad emergere nuovi problemi.

Negli ultimi giorni, gli utenti hanno segnalato in massa la problematica che riguarda direttamente la gestione della UI di Call of Duty Modern Warfare 2, definita come la "peggiore di sempre". A distanza di pochissime ore, però, emergono ulteriori errori di programmazione del titolo, ma questa volta si parla di una problematica ben peggiore rispetto alla precedente: è stato scoperto un glitch che garantisce il wallhack nelle partite in multigiocatore. A riportare tale notizia è l'account Reddit di zFStatic, il quale fa vedere con un video come sia possibile pingare un nemico durante la schermata di morte. Fare ciò consente di mantenere il ping stesso durante tutto il corso della partita, concedendo ai giocatori una sorta di wallhack.

Per chi non sapesse cosa si intenda con "wallhack", con questo termine si fa riferimento alla possibilità - attraverso dei software o lo sfruttamento di glitch - di intravedere i propri nemici anche con la presenza di ostacoli visivi, come i muri. Solitamente, però, questo genere di glitch e cheat sono spesso relegati al solo mondo del gaming su PC, anche a causa del sistema chiuso delle console PlayStation e Xbox. Tuttavia, questo esatto glitch permette a chiunque di intravedere i propri nemici anche attraverso i muri.

Fortunatamente, poco dopo la scoperta di questo errore di gioco è stata disattivata la funzione di ping dei nemici, garantendo l'impossibilità di accedere con tanta facilità ad un glitch che rovinerebbe l'esperienza online in multigiocatore. Dunque, almeno per le prossime ore, i giocatori potranno dormire "sonni tranquilli", non dovendo avere il timore che chiunque possa potenzialmente rovinare il proprio divertimento nel videogiocare online con Call of Duty Modern Warfare 2, arrivato in via ufficiale su tutte le piattaforme da meno di 48 ore. Il team di sviluppo non ha rilasciato alcun commento sulla faccenda, lasciando così aperto l'interrogativo sul reinserimento della funzione di ping dei nemici.