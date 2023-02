COD Modern Warfare 2 e Warzone, arriva la Stagione 2: Ranked Mode, DMZ e Ashika Island

Dopo aver presentato tutti i dettagli relativi alla modalità competitiva di Call of Duty: Modern Warfare II, il team di Activision conferma la data di lancio della Stagione 2 dello shooter.

Con il Tweet che trovate in calce, gli autori confermano infatti che i nuovi contenuti saranno accessibili a partire dalla giornata di domani, mercoledì 15 febbraio 2023. Tra le aggiunte più attese, spicca proprio la Ranked Mode, pensata per soddisfare le esigenze dei videogiocatori più battaglieri. La modalità classificata non rappresenta però l'unica novità in arrivo in Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2.0.

Con la Stagione 2 dello shooter, Activision rende infatti disponibile anche la mappa di Ashika Island in COD: Modern Warfare II, che porterà la community tra atmosfere ispirate al Giappone feudale. Spazio anche per l'attesa espansione DMZ e per l'introduzione dell'esperienza 1v1 per la modalità Gulag. Il tutto sarà aggiunto a COD: Modern Warfare II e COD: Warzone 2.0 in maniera completamente gratuita, in concomitanza con l'attivazione della Stagione 2 degli sparatutto di Activision.



Dopo le recenti polemiche legate al supporto post lancio impostato dal publisher per i due titoli, i due Call of Duty accolgono dunque un'interessante selezione di aggiunte e novità.