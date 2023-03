COD Modern Warfare 2: con la Stagione 2 Furiosa arriva Shredder delle Tartarughe Ninja!

Puntuale come un orologio svizzero, Activision ha pubblicato l’aggiornamento che ha dato il via alla Stagione 2 Furiosa di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0. Scopriamo insieme tutte le novità dell’update gratuito di metà stagione.

Nuovo raid e modalità Party

Bisogna dirlo: negli ultimi tempi non è stato dato troppo spazio a Modern Warfare 2 e la maggior parte dell’attenzione è stata rivolta alla nuova iterazione del battle royale. L’arrivo della modalità competitiva ha però riacceso l’interesse dei videogiocatori nei confronti delle modalità multiplayer classiche, che con questo aggiornamento hanno ricevuto il maggior numero di novità. Una delle principali aggiunte prende il nome di Himmelmatt Expo, che è la nuova mappa multigiocatore base pensata per gli scontri fra due squadre da sei giocatori. Si tratta di un resort situato sulle montagne di una non ben precisata località europea. L’arena è composta da una serie di edifici in cui sono più agevoli gli scontri a corto raggio e da un’area centrale in cui vi è una piscina all’aperto, ben visibile dai cecchini nacosti dietro i finestroni delle strutture nei dintorni.

Oltre alla mappa, la Stagione 2 Furiosa propone anche un tris di modalità ben note ai fan della serie di sparatutto che andranno a comporre una nuova playlist che prende il nome di Modalità Party. Si parte con Zona di Lancio, una frenetica modalità a squadre in cui i giocatori vengono chiamati a conquistare un avamposto con l’obiettivo di accaparrarsi un approvvigionamento contenente killstreak con cui sbizzarrirsi. Più strategica è invece Tutto o niente, modalità in cui tutti i giocatori hanno in dotazione coltelli da lancio, una pistola scarica e la specialità Sciacallo: l’obiettivo è quello di far fuori gli avversari con la lama al fine di procurarsi le munizioni, essenziali per uccisioni in rapida successione e sulla lunga distanza. A richiedere invece un bel po’ di abilità è Un colpo in canna, una modalità arcade in cui i giocatori dispongono di un massimo di tre rientri e la loro pistola ha un solo proiettile nel caricatore, che andrà utilizzato con la massima attenzione per uccidere un nemico e ottenere un colpo extra.

Chi invece è più propenso alle sfide PvE sarà ben felice di sapere che con la Stagione 2 Furiosa è arrivato anche il secondo episodio del Raid, che porta avanti gli eventi narrati nella precedente sfida cooperativa. Nell’Episodio 2 vestiremo i panni di Farah, Gaz e Price: il tre si ritrovano al cospetto di un missile balistico e hanno il compito di indagare sul carico che è stato agganciato all’enorme oggetto. La missione è ambientata all’interno di una struttura simile a quella di un labirinto e nella quale sono presenti numerose trappole in grado di mettere alla prova anche il più abile dei giocatori di Call of Duty. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine potrà sbloccare un’esclusiva skin del Capitano Price, che si potrà utilizzare in qualsiasi modalità di gioco, inclusi DMZ e Warzone 2.0.

Un’altra importante novità legata sempre ai Raid è la rimozione degli incarichi. Come ben ricorderete, la prima attività di questo tipo non si poteva avviare liberamente ed era necessario sbloccarne l’accesso tramite il completamento di alcuni obiettivi. Purtroppo tale meccanica non ha incontrato il favore dei giocatori e, pertanto, gli sviluppatori hanno deciso di rimuoverla del tutto: questo significa che sia l’Episodio 1 che l’Episodio 2 potranno essere avviati dai menu senza alcun tipo di requisito.

Shredder e il Tempus Torrent

L’arrivo di Ashika Island è stata una gradita aggiunta per tutti i giocatori di Warzone 2.0 e della modalità DMZ, visto che grazie a tale novità è stato possibile esplorare una nuova area e mettersi alla prova nella tanto apprezzata modalità Ritorno. Visto lo spazio dato a queste componenti del gioco all’inizio della Stagione 2, tutta l’attenzione degli sviluppatori è stata rivolta a Modern Warfare 2 e non ci sono novità rilevanti da segnalare per chi è solito giocare al battle royale gratuito. Ciò non significa che non sia previsto un evento per celebrare il terzo anniversario di Warzone: in tal caso, gli sviluppatori hanno annunciato che verranno distribuite attraverso il negozio in game un totale di sette ricompense gratis, le quali conterranno elementi estetici ispirati alle mappe e alle stagioni precedenti dello sparatutto. In aggiunta, sono state inserite le Sfide mimetica Via del Ronin, che permetteranno a tutti i giocatori – inclusi quelli di MW2 – di accaparrarsi una speciale mimetica da applicare a tutte le bocche da fuoco.

Un’altra aggiunta che riguarda tutte le componenti dello sparatutto è il Tempus Torrent, un potente fucile tattico che si può sbloccare senza costi aggiuntivi tramite il completamento di una sfida (sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare il Tempus Torrent in Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2). Si tratta di uno strumento di morte con parecchio rinculo, ma che al contempo vanta danni e cadenza di fuoco parecchio elevati per un’arma di questo tipo. Ad affiancare questo fucile troviamo anche lo Shuriken, nuova arma da lancio che verrà introdotta nello sparatutto in maniera graduale. Per il momento è possibile solo trovarla in giro nella modalità Ritorno su Ashika Island, ma dalla Stagione 3 sarà disponibile anche nella schermata di creazione del loadout.

L’introduzione delle stelle ninja non è affatto casuale, visto che la Stagione 2 Furiosa segna l’arrivo di una collaborazione con le Tartarughe Ninja. No, non ci riferiamo alle skin dei protagonisti - che potrebbero arrivare in futuro -, ma al bundle dedicato all’iconico villain dei quattro guerrieri verdi: Shredder, leader del clan del Piede. Se non apprezzate le skin crossover, potreste invece essere attirati da Pacchetto tracciatore: Brivido, un pacchetto che propone una nuova variante di Ghost, Mietitore dorato, con indosso una tuta con cappuccio di colore nero ed una spaventosa maschera placcata in oro, accompagnata da alcuni progetti che richiamano lo scintillante teschio.

Insomma, le novità di Warzone 2.0 sono prevalentemente estetiche e dovremo attendere l’arrivo della Stagione 3, prevista tra qualche settimana, per mettere le mani su qualcosa di più concreto.