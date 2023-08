COD Modern Warfare 2, al via la Stagione 5: Strike e Punta Mar sono le nuove mappe

Sulla scia del debutto di Lara Croft nel mondo di Call of Duty: Warzone 2.0, anche l'immaginario di Call of Duty: Modern Warfare II dà il benvenuto a una interessante selezione di novità.

Nello shooter di casa Activision prende infatti il via la Stagione 5, che porta con sé una nuova mappa multigiocatore. Ambientata nel centro di una città dell'Urzikstan occupata da Al-Qatala, Strike si presenta come un'area pensata per scontri 6v6. Già nota ai veterani della serie COD grazie alle apparizioni in Call of Duty 4: Modern Warfare e Modern Warfare 2, l'area dà vita a una zona urbana costellata di vicoli e strade, ai lati delle quali si innalzano edifici completamente esplorabili.



In piena sintonia con la stagione estiva, è inoltre il momento di dare il benvenuto anche alla mappa di Punta Mar, località marittima trasformata in teatro di scontro tra le truppe di KorTac e SpecGru. Anche in questo caso, il format proposto da Call of Duty: Modern Warfare II è 6v6, ma le dimensioni contenute dell'area promettono un'esperienza multigiocatore completamente differente da quella tratteggiata da Strike.

Dopo l'esordio di Vondel nella Stagione 4 di COD: Modern Warfare II, è dunque il momento di accogliere una ulteriore estensione dell'esperienza di gioco offerta dallo sparatutto.