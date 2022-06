COD Modern Warfare 2: Standard e Bundle Cross-Gen in preordine su Amazon con DLC esclusivo

Call of Duty Modern Warfare 2 è il nuovo capitolo della serie di sparatutto in prima persona Activision che segna il ritorno di Ghost, Price, Soap e tanti altri personaggi storici del brand. In attesa dell'arrivo del gioco sugli scaffali, è già possibile procedere con la prenotazione su Amazon per ottenere bonus esclusivi.

Ecco di seguito i link per procedere con la prenotazione del gioco in versione fisica su Amazon, il cui prezzo attuale è di 79,99 euro:

Tutti i preorder su Amazon garantiranno sia l'accesso anticipato alla Beta (che inizierà prima sulle console della famiglia PlayStation) che un pacchetto esclusivo della versione Amazon.it. Il DLC in questione prende il nome di "Call of Duty Endowment - Pacchetto Perseveranza" e include un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo per le armi. Va inoltre precisato che si tratta di una "Prenotazione al prezzo minimo garantito" e, di conseguenza, il costo finale verrà abbassato in caso di tagli di prezzo da qui all'uscita, fissata al prossimo 28 ottobre 2022.