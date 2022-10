COD Modern Warfare 2 è già primo su Steam: sul podio anche Persona 5 Royal

Forte di un nuovo record di oltre 30 milioni di giocatori attivi in simultanea su Steam, il negozio digitale di casa Valve accoglie una nuova settimana videoludica.

Ad accompagnare quest'ultima, troviamo l'immancabile Top 10, che per l'occasione vede in testa l'ultima iterazione della serie Call of Duty. Lo shooter di Activision debutta infatti al primo posto tra i videogiochi, superato solamente dalle vendite di Steam Deck. Call of Duty: Modern Warfare II occupa sia il primo sia il terzo gradino del podio. A separare i due risultati, troviamo invece la versione PC di Persona 5 Royal, l'acclamato JRPG di casa Atlus.



Di seguito, vi riportiamo la classifica Steam in versione integrale:

Steam Deck; Call of Duty: Modern Warfare II; Persona 5 Royal; Call of Duty: Modern Warfare II; RimWorld - Biotech; Football Manager 2023; Uncharted: Legacy of Thieves Collection; Gotham Knights; Red Dead Redemption 2; Gotham Knights Package;

Buon debutto anche per, con i cavalieri di Gotham City che trovano spazio nella Top 10 di Steam. Nella classifica, presente all'appello anche il porting PC di, che supera così i confini di PlayStation 5, oltre che il gestionale calcistico di. Forte degli ormai frequenti sconti sul prezzo di listino, ancheritorna in Top 10, conquistandosi il nono posto in classifica.