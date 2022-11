COD Modern Warfare 2 straccia Vanguard: vendite di lancio superiori del 92% in UK!

L'ultimo report condiviso dai giornalisti di GamesIndustry.biz è la perfetta testimonianza dell'incredibile successo commerciale di COD Modern Warfare 2: le vendite di lancio in UK dell'ultimo kolossal FPS di Activision, infatti, sono superiori del 92% rispetto a quelle di COD Vanguard.

In base alle indicazioni offerte dagli analisti di GSD Data, il mercato videoludico britannico è cresciuto dell'11,2% rispetto all'anno scorso proprio in funzione dell'approdo nei negozi fisici e digitali di Call of Duty Modern Warfare 2.

L'ultimo capitolo dell'iconica serie sparatutto di Activision ha trainato l'intero settore soprattutto per quanto concerne le vendite online, contribuendo in maniera determinante all'aumento del 36% dei videogiochi acquistati in digital delivery rispetto al mese di novembre del 2021 (ma con il dato in controtendenza del calo del 14% nelle vendite fisiche).

Tornando a COD Modern Warfare 2, buona parte del successo commerciale del kolossal FPS è dovuto alle vendite registrate su console PlayStation (15% su PS4, 42% su PS5), seguite da quelle su piattaforme Xbox (33%) e infine dalle vendite su PC (11% del totale).

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.