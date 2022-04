COD Modern Warfare 2: gli streamer potranno giocarci la prossima settimana?

Come riferito dai vertici di Activision, Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2 saranno i capitoli più innovativi della serie, e sembra che il prossimo capitolo premium del franchise finirà presto nelle mani di streamer e content creator per i primi playtest a porte chiuse.

Questo è quanto suggerisce il leaker Ralph, che su Twitter ha suggerito che Activision e Infinity Ward sono in procinto di spedire gli inviti ai content creator selezionati, che dovrebbero arrivare entro la prossima settimana.

"È vero: residenti e influencer del Sud della California affidabili riceveranno dei token di invito per giocare a Modern Warfare II la prossima settimana. Tempi entusiasmanti", è il cinguettio a cui ha dato credito anche il noto insider Tom Henderson.

Infinity Ward, team che si sta personalmente occupando del sequel del titolo pubblicato nel 2019, si è limitata a diffondere un piccolo teaser sul prossimo capitolo di Call of Duty, ed un reveal vero e proprio non è ancora arrivato. Stando al solito Tom Henderson, una presentazione vera e propria di COD Modern Warfare 2 dovrebbe tenersi a fine maggio, quando Activision dovrebbe far partire la campagna pubblicitaria dedicata al nuovo titolo.

Nell'ultimo report finanziario di Activision è stato registrato un calo nei guadagni, probabilmente a causa della flessione a cui sono andati incontro COD Vanguard e COD Warzone rispetto ai numeri dello scorso anno.