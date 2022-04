COD Modern Warfare 2: streamer si scatena in mini rave party ad ogni uccisione

Nel corso delle ultime ore sta facendo il rapido giro dei social network la bizzarra clip di uno streamer su Twitch che ha deciso di fare qualcosa di davvero particolare ad ogni eliminazione effettuata con successo in Call of Duty Modern Warfare 2.

Il giovane streamer, che si fa chiamare Crossmauz sulla piattaforma targata Amazon, è diventato virale per via dello spettacolo di luci e suoni che si ativa nella sua stanza ogni volta che riesce a far fuori un avversario nello sparatutto in prima persona Activision. Ogni volta che ciò accade, il quindicenne si prende una breve pausa dal gioco per dare il via ad un vero e proprio rave party in miniatura, con led colorati e fiammate accompagnati da effetti musicali. Si tratta di uno spettacolo alquanto bizzarro, soprattutto se si considera il motivo che spinge il ragazzino ad attivare il meccanismo ogni volta.

Per chi se lo stesse chiedendo, il ragazzo di soli 15 anni abita in Germania ed è anche un DJ. Sembrerebbe inoltre che sia solito trasmettere le proprie partite dal seminterrato della casa dei genitori, probabilmente l'unico luogo nel quale un simile spettacolo non possa disturbare la quiete pubblica.

Prima di lasciarvi ad una clip dello streamer, vi ricordiamo che l'annuncio di Call of Duty Modern Warfare 2 potrebbe essere molto vicino.