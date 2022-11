COD Modern Warfare 2 è un successo: i riconoscimenti della stampa raccolti in un video

Call of Duty Modern Warfare II ha compiuto il suo esordio sul mercato il 28 ottobre 2022, ottenendo subito importanti successi non solo in termini commerciali, ma anche sul fronte della critica, ottenendo diverse valutazioni lusinghiere da testate provenienti da tutto il mondo.

Modern Warfare 2 è stato il COD venduto più velocemente di sempre, segnando in questo modo un record storico per il franchise di Activision cominciato su PC nel lontano 2003. E il colosso dell'industriva videoludica mette ulteriormente in risalto il successo ottenuto dall'ultima fatica di Infinity Ward pubblicando anche un trailer con i riconoscimenti della stampa, riportando alcuni dei commenti più entusiasti da parte di realtà come Forbes, Hardcore Gamer e Cnet.

Indubbiamente si è trattato di un importante ritorno per il brand dopo le difficoltà avute con il precedente COD Vanguard di Sledgehammer Games, sebbene anche con il nuovo episodio non sono mancati alcuni inconvenienti al lancio tra bug e problemi tecnici. La nostra recensione con voto di COD Modern Warfare 2 illustra tutte le caratteristiche del multiplayer, che si presenta piuttosto ricco in termini di modalità e contenuti già al day one, sebbene ci siano i margini per perfezionare ulteriormente il già pregevole lavoro messo in piedi da Infinity Ward.