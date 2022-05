COD Modern Warfare 2 supporta la VR? Indizi dalla scheda PlayStation

Activision ha confermato in maniera definitiva la data d'uscita di Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo gioco della serie previsto per il 2022 su PC e console PlayStation e Xbox. Al momento, però, del nuovo COD si sa ancora poco.

Il colosso americano deve infatti ancora mostrare nel dettaglio il gameplay dell'opera, oltre a rivelare quali contenuti saranno subito disponibili al lancio. Qualcuno, però, potrebbe aver trovato un potenziale indizio su una novità del prossimo Modern Warfare, che potrebbe godere del supporto alla Realtà Virtuale. Sulla scheda PlayStation del gioco, infatti, è presente una pagina relativa agli avvisi di sicurezza collegati alla VR.

La particolarità è che questo tipo di voce è presente unicamente nei titoli che supportano tale funzionalità, che sia parziale o totale. La sua inclusione nella scheda di COD Modern Warfare II ha dunque scatenato le ipotesi e teorie dei fan attraverso i social network ed i più popolari forum internazionali come Reddit. Finora Activision non ha diffuso nessun tipo di commento relativo alla presenza di meccaniche VR nel nuovo esponente del brand, dunque non resta che attendere maggiori dettagli in futuro, magari in occasione del gameplay reveal.

Nel frattempo alcuni leak hanno svelato edizioni e Beta di COD Modern Warfare 2, con quest'ultima che arriverà prima su PS5 e PS4.