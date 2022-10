COD Modern Warfare 2: svelate le date del preload di campagna, multiplayer e Warzone 2.0

Activision e Infinity Ward intendono offrire a tutti i giocatori che hanno preordinato Call of Duty Modern Warfare 2 l'opportunità di precaricare i dati di gioco con grande anticipo e gettarsi nella mischia senza alcun indugio non appena ne avranno la possibilità.

A svelare le date del preload delle differenti componenti di Call of Duty Modern Warfare 2 è stato il PlayStation Store, costantemente tenuto sotto osservazione dal responsabile del profilo Twitter PlayStation Game Size.

Mercoledì 19 ottobre verrà attivato il preload della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2. La componente single-player del nuovo sparatutto di Infinity Ward, ricordiamo, sarà disponibile in Accesso Anticipato già dalle 19:00 del 20 ottobre per tutti coloro che hanno effettuato il preordine. Venerdì 21 ottobre partirà invece il preload del Multiplayer Pack, del Co-op Pack (Special Ops) e di Call of Duty Warzone 2.0. La componente multigiocatore non prevede l'Accesso Anticipato, dunque dovranno attendere tutti quanti il day-one del 28 ottobre. Non è ancora ben chiaro come verrà gestito il preload di Warzone 2.0, che a quanto pare verrà attivato con lauto anticipo rispetto al lancio ufficiale del free-to-plau fissato per il 16 novembre: probabilmente sarà offerto come un download opzionale per i giocatori di Modern Warfare 2, piuttosto che come un gioco separato, ma attendiamo informazioni ufficiali per la certezza assoluta.

Le date fin qui esposte fanno riferimento alle console PlayStation, ma probabilmente non saranno diverse da quelle per le altre piattaforme di gioco.