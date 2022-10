COD Modern Warfare 2: svelati data e ora del trailer di lancio, manca pochissimo

L'uscita di Call of Duty Modern Warfare 2 è davvero vicina e i giocatori di tutto il mondo non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo capitolo della serie di sparatutto in soggettiva. Per alimentare l'hype, Activision ha appena svelato l'imminente arrivo di un nuovo filmato.

Intitolato "MWII Launch Gameplay Trailer", il video in questione verrà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo a partire dal prossimo giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 15:00 del fuso orario italiano. Ad ospitare la diretta sarà il canale YouTube ufficiale della serie Activision, il quale non sembra contenere ulteriori indizi circa le sequenze che potremo osservare nel trailer di lancio dedicato al gameplay. Dal momento che non vi sono riferimenti al multiplayer o alla campagna, è molto probabile che saranno entrambe presenti nel video con svariate scene in game.

In attesa di scoprire cosa ci verrà mostrato nel filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 28 ottobre 2022 su PC e console, ma gli utenti che effettueranno il preorder della versione digitale accederanno all'early access della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 con una settimana d'anticipo.

Avete già letto la nostra intervista agli sviluppatori di Call of Duty Modern Warfare 2 in merito al comparto multiplayer?