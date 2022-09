COD Modern Warfare 2: un teaser svela il ritorno di due delle modalità più apprezzate

Il percorso di avvicinamento al lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 passerà attraverso Call of Duty Next, un show incentrato sul futuro del COD che svelerà tutti i dettagli sulla modalità multigiocatore del gioco, oltre che sull'atteso Warzone 2.0.

In vista dell'evento, i ragazzi di Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un brevissimo per ricordarci l'appuntamento fissato per le 19:00 di giovedì 15 settembre. Quello che ad una prima occhiata sembra solo un conto alla rovescia in realtà cela anche dell'altro: ai fan più attenti non sono infatti sfuggiti due loghi che rappresentano altrettante modalità, ossia Dominio e Cattura la Bandiera, tra le più apprezzate in assoluto. Entrambe le modalità, tra l'altro, sono già state menzionate nei numerosi leak dei mesi scorsi.

L'indizio, seppur nascosto, appare piuttosto chiaro. L'impressione è che entrambe le modalità faranno parte del pacchetto di lancio del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2, anche se per una conferma ufficiale e definitiva dobbiamo necessariamente aspettare la messa in onda dello show. Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato il 28 ottobre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Tutti coloro che lo preordineranno otterranno l'accesso anticipato alla campagna e l'accesso anticipato alla Beta Multiplayer.