COD Modern Warfare 2, tolleranza zero per i giocatori tossici: puntiti con il silenzio

Mentre Neymar e Pogba debuttano in Call of Duty: Mobile, arrivano importanti novità anche per la community attiva sui campi di battaglia di Call of Duty: Modern Warfare II.

Il team di Infinity Ward ha infatti annunciato l'attivazione di un sistema di report in-game, volto a contrastare gli atteggiamenti tossici proposti da parte del pubblico dello shooter. Grazie alle novità introdotte dagli autori, ora il team di moderazione di Call of Duty: Modern Warfare II avrà a disposizione strumenti di intervento più numerosi e maggiormente efficaci.

A spiccare, è in particolare la possibilità di imporre il silenzio ai giocatori tossici, che minano la vivibilità della community di COD: Modern Warfare II. In seguito alla ricezione di segnalazioni fondate, il team di Infinity Ward potrà infatti decidere di limitare l'accesso dei singoli agli strumenti di comunicazione in-game. Un atteggiamento aggressivo o tossico potrà dunque tradursi nel divieto di accesso alla chat testuale e/o vocale dello sparatutto, con conseguente isolamento del colpevole.



Per il momento, il nuovo sistema di report e moderazione sarà attivato in Call of Duty: Modern Warfare II, ma Activision mira a renderlo operativo anche in Call of Duty: Warzone 2.0 entro la fine dell'anno. Dopo i gironi infernali di COD: Warzone e COD: Modern Warfare, prosegue dunque la politica di tolleranza zero adottata da Infinity Ward.