COD Modern Warfare 2, da Traffic a P.T: tantissimi rumor sul prossimo Call of Duty

Nonostante Call of Duty: Vanguard non sia ancora stato pubblicato, è ormai già da un paio di mesi che la community videoludica si ritrova ad inseguire una serie di indiscrezioni su di un presunto Call of Duty: Modern Warfare II in arrivo nel 2022.

Un'indiscrezione che in poche settimane si è guadagnata un'ampia risonanza, trovando spazio anche tra le comunicazioni diffuse dal noto insider Tom Henderson. Quest'ultimo, infatti, ha di recente confermato di aver avuto informazioni in merito ad un Call of Duty: Modern Warfare 2 in sviluppo, con uscita prevista per il prossimo anno. Inutile dire che, al momento, non si dispone di alcuna conferma ufficiale in merito: una circostanza che però non sembra arrestare l'afflusso di voci di corridoio in merito.

In particolare, in queste ore stanno guadagnando grande attenzione i rumor diffusi da un misterioso utente attivo su Twitter come "RalphsValve". Nonostante un seguito decisamente contenuto, i cinguettii del presunto insider hanno infatti trovato eco sui principali forum videoludici, incluso Resetera. Le previsioni dell'utente sul mai annunciato Call of Duty: Modern Warfare II sono molteplici e includono un livello di violenza e realismo particolarmente elevato per lo shooter.



Teoricamente in sviluppo presso Infinity Ward, lo sparatutto ospiterebbe una Campagna single player ispirata a pellicole cinematografiche quali Traffic, Non è un Paese per Vecchi o Sicario. Quest'ultima dovrebbe inoltre includere una sorta di "sistema morale", mentre una forte attenzione al realismo dovrebbe coinvolgere sia il funzionamento delle armi sia le reazioni emotive del personaggio principale di fronte agli assalti degli avversari. Infine, dettaglio particolarmente complesso da decifrare, il chiacchierato Call of Duty: Modern Warfare II dovrebbe includere una modalità di gioco "ispirata a Silent Hills/P.T.", anche se non è ben chiaro come un FPS potrebbe avere legami con lo sfortunato horror di Hideo Kojima.



Ancor più che in consueto, vista l'insolita fonte dei rumor, invitiamo a ricordare che, in quanto tali, questi ultimi potrebbero rivelarsi errati in tutto o in parte.