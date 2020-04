COD Modern Warfare 2: dove trovare i Documenti Intel con informazioni sui nemici

Come visto nel gioco originale, anche in COD Modern Warfare 2 Remastered c'è un obiettivo/trofeo che richiede di trovare i 45 documenti intelligence con le informazioni sui nemici. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli tutti.

L'obiettivo/trofeo in questione si intitola "Guarda dappertutto", e per sbloccarlo sarà necessario trovare e raccogliere tutti e 45 i documenti intelligence sparsi nei livelli della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Vediamo le loro posizioni.

Le posizioni dei Documenti Intel con le informazioni sui nemici di COD Modern Warfare 2

I documenti con le informazioni dei nemici si trovano sotto forma di computer laptop sparsi nei livelli. All'interno di ogni missione ne troverete alcuni: nella maggior parte dei casi sono ben nascosti, quindi dovrete fare attenzione per trovarli tutti.

Se avete bisogno di aiuto per trovare i 45 documenti in questione, potete aiutarvi con il filmato proposto in apertura, dove vengono mostrate le posizioni esatte di tutti i documenti in ogni missione, a partire dai seguenti minuti:

[0:00] Stessa *****... altro giorno

[0:18] Gioco di squadra

[0:51] Cliffhanger

[1:56] Niente russo

[3:22] Atterramento

[4:31] Vespaio

[5:38] Esodo

[6:31] L'unico giorno facile... era ieri

[7:11] Il Gulag

[8:12] Secondo le loro fonti

[8:43] Imprevisto

[9:32] Il secondo sole

[10:06] Conti in sospeso

[11:11] Il nemico del mio nemico

[11:41] Come ai vecchi tempi

[12:35] Scontro finale

Se avete bisogno di aiuto per trovare i documenti che vi siete lasciati indietro, dunque, non vi resta che dare un'occhiata al video riportato in cima. Voi ce l'avete già fatta a raccogliere tutti e 45 i documenti? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che COD Modern Warfare 2 Remastered è disponibile in esclusiva temporanea su PlayStation 4, e che è previsto in uscita anche su Xbox One e PC il 30 aprile.