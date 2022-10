CoD Modern Warfare 2: agli utenti non piace l'UI. 'La peggiore di sempre'

Come ormai ribadito a più riprese nelle ultime settimane e nelle ultime ore, Call of Duty Modern Warfare 2 è finalmente arrivato sul mercato, dopo un'attesa a dir poco lunga, soprattutto per i fan della saga. CoD Modern Warfare 2 già macina record su record, ma gli utenti iniziano a segnalare i primi problemi del gioco.

Poche ore fa, i giocatori sono stati vittime di alcuni crash del gioco, tanto da dover richiedere una risposta tempestiva degli stessi ragazzi di Infinity Ward. Tra problemi di natura tecnica per i crash del gioco ed altri attinenti al crossplay non disattivabile tra Xbox e PC, alcuni giocatori e utenti di Reddit stanno segnalando un altro di quelli che loro definiscono "problemi del gioco": la UI è "volutamente confusa" e la "peggiore di sempre". La segnalazione nasce però sin dal rilascio della beta del titolo, quando alcuni dei giocatori che hanno avuto modo di accedere anticipatamente al prodotto sulla base del preordine di Call of Duty Modern Warfare 2 hanno potuto provare per la prima volta l'esperienza complessiva del gioco.

Sin da quel momento, infatti, gli utenti palesavano un malcontento generale per i menu di gioco non accessibili, difficili da navigare e poco intuitivi. Appunto, una problematica che ha caratterizzato CoD Modern Warfare 2 dal lancio della beta è stata l'interfaccia utente, ritenuta "la peggiore di sempre". Tuttavia, anche in questo caso non si è fatta attendere la risposta di Infinity Ward, molto attenta alle esigenze dell'utenza. Come da loro affermato, "abbiamo lavorato sodo su numerosi aggiornamenti per la nostra interfaccia utente che renda accessibile e personalizzabile il proprio loadout". Però, anche le risposte degli utenti su Reddit sono arrivate tempestivamente.

"Sembra volontariamente confusionaria. Conosco gente che perderà facilmente molte delle modalità di gioco a causa della terribile interfaccia utente. L'unica cosa che può sistemarla è una sua totale rivisitazione". Oppure ancora: "Non potevo credere ai miei occhi quando ho avviato il gioco per la prima volta. Glielo avevamo detto - agli sviluppatori - che l'interfaccia utente della beta era immondizia. In qualche modo loro hanno pensato che fosse una buona idea peggiorare la situazione". Pur trattandosi di commenti necessari (non nei modi, ma nell'intenzione di segnalare un problema), bisogna comunque dire che Infinity Ward continua e continuerà a migliorare il gioco in post-lancio con tutta una serie di contenuti e miglioramenti all'esperienza generale del prodotto. CoD Modern Warfare 2 è all'apice della sua popolarità rispetto agli ultimi anni e speriamo che il team di sviluppo riesca a prevenire in fretta i problemi che gli utenti hanno riscontrato con l'interfaccia di gioco.