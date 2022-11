COD Modern Warfare 2 il più venduto ad ottobre negli USA: supererà Elden Ring?

Come facilmente prevedibile, Call of Duty Modern Warfare II si è rivelato il gioco più venduto ad ottobre 2022 negli Stati Uniti, come confermato da NPD nel rivelare le classifiche commerciali relative allo scorso mese.

Il brand firmato Activision continua ad essere tra i più forti in assoluto sul suolo americano, tuttavia lo stesso NPD fa notare come al momento, in termini di vendite totali, Elden Ring sia ancora il titolo più venduto in assoluto nel 2022. Certo, il kolossal di From Software è stato pubblicato a febbraio laddove invece i Call of Duty vengono sempre pubblicati negli ultimi mesi dell'anno, ma va comunque considerato come l'iconico franchise bellico sia capace di imporsi sul piano commerciale anche solo in un paio di mesi, raggiungendo così la vetta delle produzioni più vendute dell'anno almeno negli USA.

Per il 2022, dunque, Modern Warfare II avrà una concorrenza piuttosto serrata da parte della celebre opera distribuita da Bandai Namco, e sarà interessante vedere le classifiche definitive a fine anno. Sia Activision che Bandai Namco sono solite fornire i dati di vendita relative sia alle copie fisiche che quelle digitali, tuttavia la compagnia americana attualmente non fornisce i dati di vendita relativi a Steam, dove l'ultimo COD subito al lancio ha registrato nuovi record: infatti, COD Modern Warfare 2 ha segnato il miglior lancio di sempre per la serie su Steam, andando oltre ogni più rosea aspettativa. I numeri sulla piattaforma di Valve, seppur non completamente chiari, dovrebbero essere consistenti e dare così un boost significativo al successo commerciale raggiunto fin qui dal nuovo COD.

In ogni caso va ricordato che Elden Ring ha venduto quasi 17 milioni di copie nel corso dell'anno, e sarà dunque una bella sfida per Modern Warfare II superarlo nelle ultime settimane del 2022 che restano: ci riuscirà?