COD Modern Warfare 2: il video della mappa Farm 18 contiene scene di gameplay inedite

È arrivato a sorpresa nel corso della serata un breve filmato dedicato al comparto multiplayer online di Call of Duty Modern Warfare 2, grazie al quale possiamo dare un primo sguardo alla mappa chiamata Farm 18.

Ashley Thundercliffe (Senior Artist) e Geoff Smith, che si occupa del design delle mappe multiplayer, hanno presentato al pubblico questa particolare arena che presenta un grosso magazzino centrale e una serie di edifici abbandonati nei dintorni. Tutto intorno al cuore della mappa vi sono poi stretti vicoli che favoriscono gli scontri a corto raggio, ma non mancano postazioni sulle quali salire per poter eliminare i bersagli più distanti con un fucile di precisione. Per quanto il filmato sia interessante, l'aspetto che più sta attirando i giocatori consiste nella brevissima sequenza di gameplay che ci permette finalmente di vedere in movimento il comparto multiplayer. Fino ad oggi, infatti, abbiamo osservato solo ed esclusivamente filmati della campagna single player e dovremo attendere ancora qualche settimana per il reveal dell'online.

Prima di lasciarvi al video di approfondimento sulla nuova mappa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulla Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, in arrivo il prossimo settembre. Qualche giorno fa, invece, sono trapelate online le prime immagini in bassa definizione per la modalità DMZ di Call of Duty Modern Warfare 2.