COD Modern Warfare 2: il nuovo video ci mostra il funzionamento dell'armeria

In attesa delle novità che ci attendono durante l'evento Call of Duty Next, Activision e Infinity Ward continuano a svelarci alcuni dei cambiamenti che verranno introdotti nella serie con l'arrivo dell'atteso Call of Duty Modern Warfare 2.

Il filmato che vi abbiamo proposto in apertura è accompagnato dagli sviluppatori di Infinity Ward che ci accompagnano in una visita all'armeria di COD Modern Warfare 2. Il team ha lavorato per introdurre un sistema che consentirà ai giocatori di trasferire gli accessori sbloccati su una famiglia di armi, così che non saranno più costretti a doverli ottenere per ogni singola bocca da fuoco. Questo alleggerirà senz'altro il senso di progressione dello sparatutto, e probabilmente invoglierà i giocatori a provare molte più armi rispetto al passato.

Infinity Ward ha anche pensato all'estetica delle armi di COD Modern Warfare 2: a differenza di quanto succede in Modern Warfare 2019 e in Warzone, cambiare gli accessori di un progetto arma non andrà più a "rovinare" l'aspetto visivo con degli elementi che non siano coerenti con il design del progetto stesso.

Possiamo infine notare come l'interfaccia dell'armeria sia stata rinnovata e come siano stati aggiunti diversi slot per gli accessori per le armi, un po' come accade già in COD Vanguard.

In attesa del debutto ufficiale fissato al 28 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, vi ricordiamo che a breve si terrà la Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 su console PlayStation, con a seguire le altre piattaforme.