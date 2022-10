COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: come ottenere armi e operatori gratis con la campagna

Activision e Infinity Ward hanno finalmente svelato al pubblico la ricca collezione di ricompense gratis che i giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 potranno ricevere grazie alla campagna single player.

Sul sito ufficiale di Call of Duty è stato infatti confermato che il completamento della campagna di Modern Warfare 2 permetterà ai giocatori di aggiungere alla loro collezione una corposa serie di oggetti per la personalizzazione, un bel po' di Gettoni XP Doppi e persino un'arma esclusiva.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense che si ricevono raggiungendo i titoli di coda della modalità storia:

Biglietto da visita "Determinazione di Soap"

Emblema "Ciò che è fatto, è fatto"

Gettone PE doppi da 30 minuti

Gettone PE arma doppi da 30 minuti

Biglietto da visita "Collegamento a catena"

Operatore base Chuy

Gettone PE doppi da 30 minuti

Gettone PE arma doppi da 30 minuti

Biglietto da visita "Gaz"

Operatore base Nova

Gettone PE doppi da 1 ora

Gettone PE arma doppi da 1 ora

Biglietto da visita "Operazioni Shadow Company"

Operatore base Reyes

Gettone PE doppi da 1 ora

Gettone PE arma doppi da 1 ora

Operatore base Hutch

Progetto arma Guardia dell'unione

Per chi non lo sapesse, Guardia dell'unione è il fucile d'assalto impugnato nel corso della campagna single player dal Capitano Price ed è un'arma ricca di accessori. Questo progetto monta un'ottica reflex Aim Op-v4, il laser SZ 1mW PEQ, il silenziatore FSS Covert V sulla volata e l'impugnatura verticale per sottocanna Lockgrip Precision-40. Si tratta quindi di un'arma perfetta per coloro i quali vogliono iniziare a giocare le modalità multiplayer online con un'arma già accessoriata. Vi ricordiamo inoltre che tutti gli oggetti elencati sopra saranno utilizzabili sia nel multiplayer di Modern Warfare 2 che in Call of Duty Warzone 2.0, in uscita il prossimo 16 novembre 2022.

Chiunque fosse interessato alle ricompense, potrà sbloccarle anche durante la fase di accesso anticipato alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, che sarà disponibile dal 20 novembre 2022 solo per coloro i quali hanno effettuato il preorder di una delle edizioni digitali dello sparatutto in prima persona.