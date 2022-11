COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: come sbloccare i mirini con il punto blu

Siete stanchi delle solite ottiche di Call of Duty Modern Warfare 2 e volete aggiungere alla vostra collezione i mirini con il punto blu? Ecco allora tutti i consigli per sbloccare questi accessori e renderli utilizzabili anche nel nuovo COD Warzone 2.0.

A differenza di quanto visto in alcuni episodi della serie di sparatutto con visuale in prima persona di Activision, in Call of Duty Modern Warfare 2 non vi è la possibilità di modificare il puntatore delle ottiche nella forma e nel colore e bisogna quindi optare per un mirino diverso se quello classico non è di vostro gradimento. A tal proposito, esistono due diverse ottiche nell'ultima iterazione della serie che si distinguono da tutte le altre per via del loro punto blu, il quale è apprezzato da molti giocatori poiché sembra permettere di concentrarsi meglio sul bersaglio quando si è in modalità mira. Se anche voi vorreste mettere alla prova questi accessori, sappiate che sbloccarli non richiede particolari sforzi.

Ecco di seguito le modalità attraverso le quali si possono sbloccare i due mirini con punto blu in COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0:

Cronen Mini Pro: Raggiungi il Livello 7 con la piattaforma Expedite 12 (fucile a canna liscia)

Raggiungi il Livello 7 con la piattaforma Expedite 12 (fucile a canna liscia) Corio RE-X Pro: Raggiungi il Livello 4 con la piattaforma .50 GS (pistola)

Una volta sbloccati, i mirini possono essere applicati a qualsiasi arma presente nel gioco, purché supporti quel tipo di gadget. Se volete velocizzare il processo attraverso il quale sbloccare la coppia di accessori, vi suggeriamo di attivare uno dei vostri Gettoni PE Arma Doppi, così da rendere i due obiettivi sensibilmente più veloci e magari evitare di giocare per lungo tempo con bocche da fuoco con le quali non siete a vostro agio. Sappiate anche che nella modalità Invasione è possibile eliminare i bot controllati dall'intelligenza artificiale per accumulare esperienza per le armi.

Avete già letto la guida su come disinstallare la campagna e la coop di Call of Duty Modern Warfare 2?