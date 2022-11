COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: l'innovativo Battle Pass della Stagione 1 in video

L'avvento della Stagione 1 di COD Modern Warfare 2 Warzone 2.0 sprona Activision a confezionare un video che elenca le principali innovazioni apportate dal Battle Pass che darà ufficialmente inizio a quella che gli stessi sviluppatori di Infinity Ward definiscono come "la nuova era di Call of Duty".

La Stagione inaugurale di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 sarà infatti caratterizzata da un sistema di progressione completamente riscritto: il nuovo Battle Pass di COD assumerà la forma di una mappa, con attività e missioni da svolgere in maniera autonoma per sbloccare Operatori inediti, armi speciali, skin esclusive, progetti per l'equipaggiamento e tanto altro.

Il Battle Pass della Stagione 1 di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 andrà quindi a tratteggiare l'esperienza di gioco offerta dal multiplayer dei due kolossal sparatutto di Activision, garantendo agli appassionati la più ampia libertà di scelta nelle sfide da completare per avanzare nel sistema di progressione degli oggetti sbloccabili.

La libertà professata da Infinity Ward nel video del Battle Pass della Stagione 1 si riflette nel lavoro portato avanti dalla software house americana (e da tanti altri studi interni ad Activision) per erigere l'impalcatura ludica e contenutistica delle sfide battle royale di Call of Duty Warzone 2.0 e dell'innovativa modalità DMZ, come pure della modalità in terza persona e dei tanti altri aspetti che tratteggiano il gameplay dei nuovi capitoli di COD.

La Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 avrà inizio il 16 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.