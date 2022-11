COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: un leak svela le armi della Stagione 1

A pochi giorni dal lancio della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 2 e dell'arrivo di Warzone 2.0, i fan dello sparatutto possono già sapere quali armi verranno introdotte con il prossimo aggiornamento gratuito.

Stando a quanto dichiarato dai leaker, nel corso della prima stagione del nuovo corso della serie assisteremo al lancio di una sola piattaforma. Questo significa che avremo accesso ad una serie di armi inedite che condivideranno alcune componenti e, di conseguenza, anche gli accessori.

Ecco di seguito le armi legate alla piattaforma in arrivo con la Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 2:

Honey Badger (Chimera)

SIG MCX (M13B)

SIG MPX (Bas-P)

Al momento non abbiamo informazioni specifiche in merito al sistema utile per sbloccare le armi, ma è improbabile che vi siano grossi cambiamenti rispetto al passato. Si presume quindi che lo sblocco della piattaforma avvenga tramite il raggiungimento di uno specifico livello del Pass Battaglia o l'acquisto di un bundle a pagamento nel negozio che contenga un progetto per l'arma. In ogni caso ne sapremo di più il prossimo 16 novembre, quando l'update introdurrà la stagione e il battle royale gratis.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione completa di Call of Duty Modern Warfare 2. Sapevate che il multiplayer classificato di COD Modern Warfare 2 arriva nel 2023?