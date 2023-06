COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: le novità della Stagione 4 nel Multiplayer Trailer

Dopo averci presentati la mappa Vondel per DMZ e Resurgence, Infinity Ward e Raven Software ci immergono ulteriormente nelle atmosfere della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare 2 e COD Warzone 2.0 con un trailer che sintetizza le emozioni dell'esperienza multiplayer.

La prossima fase ingame di Call of Duty che partirà ufficialmente il 14 giugno alle ore 18:00 italiane promette di essere particolarmente ricca di contenuti e sorprese per tutti i patiti della serie sparatutto di Activision.

La prima di queste sorprese sarà rappresentata proprio da Vondel, un'ambientazione inedita che porterà i giocatori di COD a darsi battaglia tra i vicoli di una città europea barocca "dove secoli di storia del Vecchio Continente si fondono con sviluppi architettonici moderni". Alle sfide Ritorno, DMZ e Lockdown LTM di Vondel si aggiungeranno anche le partite Battle Royale più avanti nel corso della Stagione 4.

Sin dal lancio della nuova Season, i fan di COD Warzone 2.0 potranno comunque accedere a un veicolo anfibio tattico e alle casse di rifornimenti preferite, per poi sperimentare le innovazioni di gameplay rappresentate dai Field Upgrade e dalla nebbia dinamica.

I giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 assisteranno invece all'introduzione di sei nuove mappe multiplayer, alle quali se ne aggiungerà una settima (Vondel Waterfront) con l'aggiornamento di metà Stagione. Non mancheranno poi le nuove missioni da completare attraverso la progressione delle attività legate alla Stagione 4, con lo sblocco di tante customizzazioni per il proprio alter-ego. Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0.