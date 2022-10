COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: i Punti COD si possono trasferire?

Avete ancora Punti COD che vi avanzano dai vecchi capitoli di Call of Duty o dal primo Warzone? Scopriamo insieme se è possibile trasferirli in Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 per l'acquisto dei Battle Pass, dei progetti e degli operatori.

Se avete ancora qualche moneta, sappiate che potrete utilizzarla anche nei nuovi capitoli della serie. I Punti COD sono infatti una valuta universale e non importa che li abbiate acquistate in Vanguard, in Warzone o nel vecchio Black Ops 4: le monete d'oro sono le stesse in qualsiasi capitolo della serie e non serve che facciate nulla per utilizzarle nelle nuove iterazione della serie. Vi basterà infatti avviare Call of Duty Modern Warfare 2 o Warzone 2.0 ed accedere al negozio per notare nell'angolo in alto a destra che tutti i vostri Punti COD sono ancora disponibili.

Va precisato che è possibile trasferire i Punti COD da un gioco all'altro ma non fra piattaforme diverse. Anche nel caso in cui il vostro account dovesse essere abilitato al cross-save, non potrete trasferire la valuta tra PlayStation, Xbox e PC in alcun modo.

Avete già letto la guida su come ottenere emblemi ed armi gratis con i Twitch Drops di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0? Sulle nostre pagine trovate anche la guida alle modalità multiplayer co-op di COD Modern Warfare 2.