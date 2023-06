COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0: il trailer della Stagione 4 lancia l'assalto a Vondel

Con il trailer della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, i ragazzi di Infinity Ward e Raven Software danno ufficialmente inizio all'assalto a Vondel, la nuova ambientazione multiplayer dell'esperienza sparatutto targata Activision.

In vista dell'imminente partenza della nuova fase ingame di Call of Duty, il publisher statunitense ci immerge nelle atmosfere dell'ambientazione inedita che farà da sfondo alle attività più dirimenti della prossima Stagione di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.

Vondel catapulterà i giocatori tra i vicoli di una città europea che fonderà lo stile barocco dei villaggi più pittoreschi del Vecchio Continente alle architetture delle città più moderne. Sullo sfondo della mappa Vondel parteciperemo alle nuove attività Ritorno, DMZ e Lockdown LTM, con le partite Battle Royale attese più avanti nel corso della Stagione 4.

Sin dalla partenza della nuova Season, prevista per le ore 18:00 italiane di mercoledì 14 giugno, i fan di COD Modern Warfare 2 avranno la possibilità di guidare un veicolo anfibio tattico e accedere a delle casse di rifornimenti speciali, per poi abbracciare le innovazioni ludiche portate dai Field Upgrade inediti e dalla nebbia dinamica.

I giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 avranno invece l'opportunità di cimentarsi nelle battaglie di sei nuove mappe multiplayer, da sommarsi a una settima ambientazione (Vondel Waterfront) che verrà resa disponibile con il consueto aggiornamento di metà Stagione. Non mancheranno poi le nuove missioni da completare per progredire nel Battle Pass della Stagione 4 e ottenere, così facendo, tante customizzazioni per il proprio alter-ego.