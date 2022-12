COD Modern Warfare 2 e Warzone 2 accolgono Messi: l'Operatore in azione

In attesa di scoprire se Activision renderà effettivamente disponibile una espansione single player di COD Modern Warfare II nel corso del 2023, debutta nello shooter un nuovo Operatore.

Come già anticipato dal team di Infinity Ward con il trailer dedicato che trovate in apertura a questa news, è ora disponibile all'interno della serie il calciatore argentino Lionel "Leo" Messi. Attualmente impegnato nelle competizioni mondiali in Qatar, il talento sportivo ha infatti prestato la propria immagine per una comparsata all'interno degli shooter di Activision.

Già da oggi, i frequentatori dei campi di battaglia di Call of Duty: Modern Warfare II possono dunque selezionare Messi tra i molteplici Operatori disponibili. Allo stesso tempo, l'attaccante debutta anche in Call of Duty: Warzone 2.0, la nuova incarnazione del battle royale gratuito ambientato nel medesimo universo di COD: Modern Warfare II.



Il calciatore argentino non sarà l'unico sportivo a realizzare il proprio debutto all'interno dei due titoli. La peculiare iniziativa proseguirà infatti anche nelle prossime settimane, con l'ingresso in scena di ulteriori stelle del calcio. Nel frattempo, risale a qualche settimana fa il momento dell'ingresso di Paul Pogba e Neymar Jr nella Stagione 10 di Call of Duty: Mobile. In quest'ultima, ha fatto il suo debutto anche lo stesso Lionel Messi.