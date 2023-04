COD Modern Warfare 2 e Warzone 2: Alejandro e Valeria si sfidano nel video della Season 3

In vista dell'imminente inizio della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, Infinity Ward e Raven Software ci offrono un piccolo assaggio dell'esperienza da vivere nella prossima fase multiplayer dello sparatutto Activision.

Il breve filmato datoci in pasto dal publisher statunitense si riallaccia agli eventi della campagna principale e dei recenti Raid per preannunciare l'infuocato faccia a faccia tra Alejandro Vargas e Valeria Garza.

L'impianto ludico e contenutistico della prossima fase multiplayer di Call of Duty verterà proprio attorno alla battaglia scatenata da Alejandro e Valeria, con un percorso stagionale che, come da tradizione, sarà foriero di novità.

Una delle innovazioni più importanti della Stagione 3 sarà rappresentata dal ritorno di Intervention, fucile da cecchino tra i più amati dai patiti della serie sparatutto di Activision. Sempre nel corso della Season 3 assisteremo all'ingresso di Pelayo's Lighthouse, un'ambientazione buia e piovosa che farà da sfondo a intense sfide 6vs6. Il lancio della Stagione 3 è previsto per il 12 aprile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In attesa di scorrere le note della corposa patch che accompagnerà l'apertura della prossima fase stagionale di COD, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra guida con trucchi per vincere nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.