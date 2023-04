COD Modern Warfare 2 e Warzone 2: anche l'anti-cheat si rinnova nella Stagione 3

Dopo aver confermato che Alejandro e Valeria arriveranno nella Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, gli sviluppatori dei due sparatutto hanno svelato quali saranno le novità che coinvolgeranno l'anti-cheat con il prossimo grosso aggiornamento.

Oltre ai nuovi contenuti, il gioco proporrà anche una versione rinnovata dell'anti-cheat che mira a proteggere i giocatori sia nel battle royale che nel multiplayer classico. Il primo provvedimento riguarda l'utilizzo di periferiche esterne sia su PC che su console, che verranno individuate con più facilità. Nel caso in cui qualche giocatore dovesse quindi collegare un dispositivo come quelli Cronus alla sua PlayStation/Xbox, gli verrà impedito di avviare una partita in qualsiasi modalità. Si tratta di una scelta degli sviluppatori che farà la gioia di molti utenti e che segue quanto fatto già da Epic Games con Fortnite qualche mese fa.

Altra novità, che sarà meno visibile agli occhi dei giocatori, riguarda la possibilità di Ricochet di visionare i replay delle partite: in questo modo, il software sarà in grado di analizzare il comportamento dei giocatori e individuare gli atteggiamenti scorretti anche in un secondo momento, magari in seguito ad una serie di segnalazioni. Sempre a proposito di segnalazioni, un banner informerà i giocatori che sono stati oggetto di un avvertimento, così che possano tornare sulla retta via prima del ban.

Sono infine state aggiunte alcune contromisure che mirano a rendere la vita più difficile ai cheater, che potrebbero essere afflitti da alcune problematiche durante i loro match. Si va dall'impossibilità di vedere i giocatori che non fanno uso di trucchi o software illegali alla rimozione di armi ed equipaggiamento dal loro inventario. In alcuni casi, i giocatori potrebbero ricevere una corazza extra per sconfiggere i cheater e rispedirli alla lobby. Insomma, si tratta di novità molto interessanti la cui effettiva efficacia potrà essere valutata solo nel corso del tempo.

