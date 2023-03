COD Modern Warfare 2 e Warzone 2, armi gratis: come sbloccare il Tempus Torrent

Con l'arrivo della Stagione 2 Furiosa di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2 è anche stata implementata una nuova bocca da fuoco che va ad arricchire la categoria dei fucili tattici: stiamo parlando del possente Tempus Torrent.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale dell'arma introdotta con l'aggiornamento di metà stagione:

"Questo potente fucile tattico di Tempus Armament unisce la versatilità della piattaforma M4 alla velocità e alla forza d'impatto dei colpi 7,62. Con una buona mira e una mano ferma, sarà più semplice uccidere in modo rapido e preciso."

Chiunque volesse aggiungere questo potente fucile tattico al proprio arsenale deve portare a termine una particolare sfida. La missione in questione, che è identica per tutti i giocatori a prescindere dalla modalità, richiede di eseguire 25 doppie uccisioni usando fucili tattici. In poche parole, dovete eliminare due nemici con un fucile tattico (valgono anche le eliminazioni corpo a corpo mentre si impugna l'arma) nell'arco di pochi secondi. A differenza di altre sfide legate alle armi, non vi sono particolari eliminazioni e potreste completare la sfida anche in un'unica partita. Il nostro consiglio è quello di giocare in mappe caotiche come Shoothouse o Shipment e di sfruttare la baraonda per eliminare gli avversari distratti in rapida successione.

In alternativa, potete procedere con l'acquisto di un bundle contenente un qualsiasi progetto per il Tempus Torrent per sbloccarlo all'istante. Potete inoltre sfruttare il particolare sistema di DMZ per ottenere l'arma quasi a sforzo zero: sarà sufficiente che un vostro alleato lasci cadere l'arma, così che possiate raccoglierla e procedere verso l'estrazione per sbloccarla definitivamente.

Va precisato che, a prescindere dalle modalità attraverso le quali sbloccherete l'arma, potrete sin da subito utilizzare tutti gli accessori che avete ottenuto in precedenza per la piattaforma M4, visto che si tratta di una bocca da fuoco facente parte della medesima piattaforma disponibile sin dal day one di COD Modern Warfare 2.

Sapevate che è in arrivo un weekend di multiplayer gratis per Call of Duty Modern Warfare 2?