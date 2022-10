COD Modern Warfare 2 e Warzone 2: come ottenere emblemi ed armi gratis con i Twitch Drops

Per festeggiare l'arrivo di Call of Duty Modern Warfare 2 sugli scaffali, Activision ha seguito la moda del momento e ha dato il via ad una promozione che consente ai giocatori di sbloccare alcuni contenuti esclusivi da utilizzare anche in Warzone 2.0 tramite i Twitch Drops.

Come collegare gli account

Il primo step per poter ricevere le ricompense al centro di questa guida e tutte quelle che nei prossimi mesi verranno quasi sicuramente distribuite attraverso i pacchetti Amazon Prime Gaming e i futuri Twitch Drops per Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Warzone 2.0, è quello di effettuare il collegamento tra il vostro profilo dello sparatutto Activision e l'account Twitch. Per far ciò, eseguite l'accesso al portale ufficiale di COD e poi visitate la pagina per il collegamento tra i due account. In alternativa, potete recarvi nella sezione del profilo dedicata agli account collegati, fondamentale anche per abilitare il cross-save nello sparatutto premium e nel free to play in arrivo il prossimo mese.

Come sbloccare le ricompense gratis

Completato il precedente passaggio, ora non resta che godersi i contenuti degli streamer su Twitch, a patto che il canale che gioca a Call of Duty Modern Warfare 2 abbia il tag 'Drop Abilitati'. Basta accumulare tempo di visione sui canali in questione per sbloccare le varie ricompense.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti gratis e dei requisiti per sbloccarli:

Portafortuna per le armi "Medaglione 141": si sblocca dopo 15 minuti

Biglietto da visita ed emblema "Angelo della morte": si sbloccano dopo 30 minuti

Adesivo per personalizzare le armi "Tra i denti": si sblocca dopo 45 minuti

Progetto fucile di precisione "Watchdog-141": si sblocca dopo 60 minuti

Vi ricordiamo che ad ogni ricompensa sbloccata, gli utenti devono recarsi nella sezione Inventario di Twitch e cliccare sul tasto "Riscatta" per poter ricevere gli oggetti sull'account di Call of Duty collegato nel passaggio precedente. La promozione sarà valida dal giorno del lancio, ovvero il 28 ottobre, fino al 5 novembre 2022.

