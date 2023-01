CoD Modern Warfare 2 e Warzone 2: corretti numerosi bug con la nuova patch

L'attesa dietro l'inizio della stagione 2 reloaded di Call of Duty Warzone 2 è elevata. Ciò nonostante, nelle ultime ore i ragazzi di Infinity Ward hanno rilasciato una nuova patch correttiva per Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, la quale è andata a patchare alcuni bug di gioco presenti nelle due esperienze videoludiche.

Si tratta di un aggiornamento di routine, il quale ha però corretto alcuni dei difetti spesso lamentati dall'utenza in merito alle condizioni generali dei due titoli al loro rispettivo day one. Le correzioni apportate al gameplay sono diverse e seguono a ruota il recente hotfix rilasciato proprio per Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.

Come promesso, dunque, Infinity Ward e Raven Software sono alle prese con la sistemazione dei problemi che coinvolgono i due giochi, andando a migliorare l'esperienza di tutti gli utenti in previsione del mega aggiornamento che arriverà nelle prime settimane di febbraio. Nel dettaglio, le patch notes dell'ultimo aggiornamento fanno riferimento alla correzione di un bug che non permetteva di equipaggiare alcune armi in DMZ e non solo.

Tante migliorie al gameplay e non solo con l'ultimo aggiornamento di Modern Warfare 2 e Warzone 2.0

Qui di seguito vi elenchiamo l'elenco completo delle migliorie apportate ai due titoli:

Risolto un problema per cui premendo verso il basso sullo scoreboard il cursore si spostava di due posizioni

Corretto un exploit che permetteva l'accesso ad alcune mappe MP nei match privati

Corretto un bug per cui le armi con un ricevitore manualmente modificato non potevano essere equipaggiate in DMZ

Corretto un errore che consentiva di equipaggiare alcuni elementi bloccati

Risolto un problema relativo all'interfaccia utente nel negozio che causava la permanenza sullo schermo dell'etichetta relativa ai bundle gratuiti su altri oggetti

Fixato un crash di gioco che poteva presentarsi quando si usciva dal poligono di tiro tenendo equipaggiata un'arma secondaria

Risolto un problema per il quale alcuni giocatori non ricevevano lo sticker "Anime Enjoyer" dopo l'acquisto del bundle "Notice Me 1.0".

I bug corretti sono dunque numerosi, ma ciò sarà sufficiente a favorire il ritorno degli utenti? Nelle ultime ore, infatti, si è parlato dei dati preoccupanti relativi alla fuga dei giocatori da Call of Duty Warzone 2.0.