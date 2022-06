COD Modern Warfare 2 e Warzone 2: tutti i dettagli sul ritorno dell'anti-cheat Ricochet

Nel corso della serata è finalmente avvenuto il reveal di Call of Duty Modern Warfare 2, nuovo capitolo della serie principale che tornerà a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest di Geoff Keighley. In attesa del nuovo trailer, il team di sviluppo ha svelato qualche piccolo dettaglio in merito al sistema anti-cheat.

Il portale ufficiale di Call of Duty si è aggiornato a distanza di qualche minuto dalla trasmissione del primo filmato di gioco e ha svelato un dettaglio molto importante per tutti coloro i quali sono spaventati all'idea che Call of Duty Modern Warfare 2 o il prossimo Warzone possano essere terreno fertile per i cheater e i produttori di software illegali. Activision ha infatti confermato non solo che entrambi gli sparattutto in prima persona godranno del pieno supporto a RICOCHET Anti-Cheat™, ma anche che il sistema di protezione sarà attivo sin dal primo istante e non arriverà quindi in un secondo momento come accaduto con Warzone e Vanguard.

Si tratta di un'ottima notizia per i videogiocatori, le cui partite verranno controllate dal sistema in continuo aggiornamento ed in grado di mettere i bastoni tra le ruote ai furbetti che fanno uso di trucchi. Sapevate che ad aprile 2022 più di 54.000 cheater sono stati bannati da Warzone grazie a Ricochet?