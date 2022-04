COD Modern Warfare 2 e Warzone 2 saranno i più innovativi di sempre, secondo Activision

Grazie all'ultimo report finanziario di Activision Blizzard sono emersi dettagli molto interessanti sul futuro di Call of Duty e, più nello specifico, su Modern Warfare 2 e Warzone 2.

Ecco di seguito la traduzione della sezione del report finanziario relativa al brand:

"I team al lavoro su Call of Duty hanno apportato sostanziali migliorie al gameplay di Vanguard e Warzone nel primo quarto dell'anno. Lo sviluppo del titolo premium del 2022 e della prossima esperienza legata a Warzone, entrambi in lavorazione presso Infinity Ward, sta procedendo molto bene. Il Call of Duty del 2022 sarà il sequel di Modern Warfare (2019), il gioco della serie che ad oggi ha avuto più successo. Il nuovo titolo proporrà l'esperienza di gioco più avanzata di sempre. Il prossimo Warzone, che sarà free to play, è stato creato da zero insieme al nuovo gioco premium e supporta innovazioni molto importanti che verranno svelate più avanti nel corso dell'anno corrente."

Sembrerebbe che entrambi i giochi sfruttino un nuovo motore grafico e che si basino su innovazioni non meglio precisate in grado di renderli i migliori Call of Duty mai creati. Purtroppo non ci è dato sapere se tali innovazioni coinvolgeranno il solo comparto tecnico (si tratterà forse di capitoli in uscita solo su PC e console next-gen) o il gameplay, ma è probabile che non manchi molto all'annuncio di Call of Duty Modern Warfare 2, così che si possa iniziare a scoprire di più sul futuro della serie.